arvamus ⟩ Meil kõigil on valik. Alati. Igas hetkes

Kas ma tahan elada kohas, kus privaatsust ei ole ja krundilt on võetud maha 90% puid, et oleks palju päikest ja muru saaks kasvada ja lehti ei peaks riisuma?

Või elada või puhata keset hooldatud metsa, mis igas hetkes laeb mind ja minu peret, täidab 24/7 rahu ja harmooniatundega? Kus kasvavad marjad ja seened ning paarisaja meetri kaugusel on meri oma vabastava kohinaga autode müra asemel.

Kas ma elan praegu sellist elu, mida sooviksin elada? Kas ma teen neid asju, mis teevad mind ja teisi minu ümber õnnelikuks? Millisena mina oma elu tulevikus näen ja milliseks ma seda kujundada soovin? Ja milline on minu panus sellesse uude reaalsusse ja selle loomisse? Need on kõik head küsimused.