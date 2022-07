Kunstifestivali eestvedaja ja peakorraldaja Anneli Teppo-Toosti sõnul alustati ideedekorjega varakevadel. „Vaatasime oma Saaremaa kultuurikalendrit ja tõdesime, et saarel jagub suvel igasugust kultuuri. Kuid üks, mis on vaeslapse osas on kunst,“ täpsustas ta.