Kuressaares hakkab kehtima okste põletamise keeld

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et igal sügisel ja kevadel saab vallavalitsus elanikelt mitu kõnet, milles antakse teada puulehte põletamisest aias. "Inimesed kurdavad, et tuba on tossu täis ja pesu nööri peal haiseb," rääkis Holm. Probleem kordub aastast aastasse ja häirib inimesi.