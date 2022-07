Torn ja Toom alustavad tänast rallipäeva viiendalt kohalt

Eile anti Läts start hooaja viiendale autoralli Euroopa meistrivõistluste (ERC) etapile. Võistlust alustas 81 võistluspaari. Ken Torn ja Andrus Toom Ford Fiesta Rally2-l startisid avapäevale üheksanda autona. Torni tavapärane kaardilugeja Kauri Pannas jääb kahjuks lõunanaabrite juures sõidetavast etapist eemale tervislikel põhjustel. Rally Liepāja avapäeval sõideti kokku kuus kiiruskatset, kogupikkuses 85,94 kilomeetrit. Päeva alustasid eestlased kolme järjestikuse üheksanda katseajaga. Hoolduspausile said Torn ja Toom kaheksandalt kohalt. Liidritest Mārtiņš Sesksist ja Renars Francisest jäid nad maha 26,6 sekundiga. Pärast lõunapausi jätkati korduvkatsetega, kus Torn ja Toom saavutasid kaheksanda, viienda ja seitsmenda katseaja. Võistluspäeva lõpetasid eestlased viiendal kohal. Lätlastest jäävad nad enne tänaseid katseid maha 45,6 sekundiga. Poodiumi viimasest kohast lahutab eestlasi 13,3 sekundit. Torni sõnul maksis reedene väike sõiduviga kvalifikatsioonikatsel talle ja Toomle eilseks stardikoha, see aga polnud ideaalne. „Kuigi tegin ka täna (eile – toim) väikeseid sõiduvigu, siis proovisid teisel ringil paremini asjadega hakkama saada ja see ka õnnestus,“ rääkis Ken Torn. „Proovime pühapäevaks auto paremaks saada ja heidelda poodiumikoha nimel.“ Andrus Toomi hinnangul omavahelise koostöö osas kõik toimis, probleeme polnud. „Kokkuvõttes saame rahul olla ja homseks tänaseks – toim) on meil hea stardikoht.“ ERC Rally Liepāja järjestus pärast esimest võistluspäeva on järgmine: