SELLE KAARDI koostas neli aastat tagasi Briti nädalakiri The Economist. Kaardil on punasega tähistatud riigipiirid maailmas, kus juba toona olid olemas või projekteeritud müürid ja tarad. Rohelisega on tähistatud alad, kus valitsused kavandasid tugevate piiritõkete rajamist. 2022. aastal on nii punast kui ka rohelist värvi kaardil kindlasti palju rohkem.

Foto: Allikas: The Economist