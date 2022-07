Jalgpallihalli rajamisele pretendeerib neli ettevõtet

Vallavalitsuse kommunikatsiooni peaspetsialist Liisu Ots ütles, et täpsem info pakkujate kohta ja hanke võitja osas selgub mõne nädala möödudes.

Jalgpallihalli hanke eeldatav maksumus on umbes 3,46 miljonit eurot, millele lisandub veel käibemaks. Abivallavanem Liis Lepiku sõnul on aga vallavalitsus juba arvestanud, et Ukraina sõja tõttu võib hanke hind tulevikus tõusta.