Kirjanduspäev toob Tagaranna külla enam inimlikku mõõdet

Tema sõnul pole Tagaranna küll just eriti vana küla, samas mahub aga lühikese ajaloo sisse väga palju militaarset. "Esimese ilmasõja päevil asus minu vanavanemate maja enam mere ääres," ütles Berg. "Vanaema rääkis, et ühel varahommikul, kui ta läks lehma lüpsma ja mere poole vaatas, oli see täis sõjalaevu."