Hiiumaa ja Saaremaa rannikult leitud kleepuv reostus on rasv

Aine täpset koostist kindlaks teha ei õnnestunud, sest see on tugevasti keskkonnast mõjutatud. Suure tõenäosusega on nii Saaremaale kui Hiiumaale jõudnud sama aine, mõningased erinevused on tingitud keskkonnamõjudest, teatavad Päästeamet ning Keskkonnaamet.