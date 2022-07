ASJA LUGU ⟩ Kuidas valmistati kuulsaid Kuressaare kuurorditoole?

Jõempa küla Tõuste talu praegune peremees Väino Aaslaid näitab kahte ajahambast puretud kuurorditooli, mida ta tasapisi taastanud on. Need toolid tegi tema isa Ahto möödunud sajandi keskel. Viimastena talus aastakümneid kestnud toolide valmistamise traditsioonist, kus Ahto omakorda oma isa, Väino vanaisa Villemiga toole meisterdasid. Väino arvab, et mehed tegid neid pika aja jooksul ikka sadade kaupa.