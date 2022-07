Kunstniku sõnul annab väljapanek edasi emotsioone ja elamusi, mis on seotud looduse ja tunnetega. Kollektsioon “Võluring” sisaldab abstraktseid teoseid, mis kujundavad ühise maailmatunnetuse pilti.

“Juba iidsetest aegadest on arvatud, et ring loob püha ruumi. Ringi paigutatud teosed viivad meid rännakule isiklikest tunnetest loodusejõududeni. Siin esineb kõike – armastust, kirge, uskumatu avastamist, päikese ja ookeani mängu, igavikku. Ringis pole midagi üleliigset, selle juures on kõik oluline, midagi ei saa kõrvaldada. Kõnealune näitusering sümboliseerib meie elu, loodusnähtuste ilu ja meie parimaid tundeid,” selgitab kunstnik.