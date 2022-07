Lõmala sadamast kontrollitakse drooniga Läänemerd

Ohutuse huvides on politsei- ja piirivalveamet (PPA) sulgenud Lõmala sadama ja selle ümbruskonna võõrastele. Kohalikele infot ei jagatud ning ühel päeval avastasid nad, et ei pääse enam tavapärastele ujumis- ja kalapüügipaikadele.

PPA pressiesindaja Ilmar Kahro sõnul on seal tegemist eramaaga ja liikumispiirangud otsustab maaomanik. Kahro ütles, et maaomanikuga on räägitud ning loodetavasti ta muudab tähistust.