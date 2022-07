Võhma rütmi- ja improvisatsioonilaager innustas leidma oma muusikalist käekirja

“See laager ei ole kunagi nii populaarne olnud kui sel aastal,” leiab korraldaja Maria Faust. “Pidime kaheksa inimest vähemalt ukse taha jätma, kuna Võhmal polnud piisavalt ruume, et kõik tahtjad ära oleks mahtunud.”

Saaremaal toimuva laagri sarnast mujal Eestis ei ole, mis on ka Fausti arvates üks põhjusi, miks see laager lastele nii väga meeldib. Improvisatsioon on tema sõnul laste jaoks huvitav, sest kui seda muusikakoolides üldse õpetatakse, siis väga vähesel määral. Improt saabki õppida vaid suuremates linnades – Tallinnas, Tartus ja Pärnus.