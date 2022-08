Ilmateenistus prognoosib suvesooja augusti lõpuni

Kuu esimeseks päevaks kattis lõunast tulnud madalrõhkkond Eesti idapoolse osa tiheda sajuga. Kuid juba teisipäeval eemaldub keeris ühes vihmapilvedega Karjala poole ja Eestis on tõusva õhurõhu foonil paaril päeval vaid üksikuid hoovihmasid ja mõõduka suvesoojaga ilm.

Päeval on nii päikest kui laiguti arenevaid hoogsajupilvi ning nende all piirdub õhusoe 20 kraadi ümbruses tiirutavate termomeetrinäitudega.

Nii saab lõikuskuu jooksul nii südasuvist sooja kui sügisehõngulist jahedust ja tervikuna kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane, mis on 15,8-18 kraadi, kohati võib isegi pisut kõrgemaks kujuneda. Sademeid on normi piires või vähem, kusjuures norm on 66-91 millimeetrit.