Suvetuurile suunduv Meie Mees annab tasuta kontserdi ka Kuressaares

"Hea rahvas, me oleme röövinud teid 25 aastat, kuid seekord saate peole tasuta!" ütles solist Aivar Riisalu. "Paljud arvavad kindlasti, et see on mingi nali, aga ei – see ei ole nali! Uksel me raha ei küsi. See on meiepoolne kingitus oma publikule," kinnitas ta.