JUHTKIRI ⟩ Pimesi rünnakule ei joosta

Loomulikult võib küsida, et miks just see hall? Vaja oleks ka suuremat ujulat ja talialade harrastamiseks võiks samuti hall olla. Loomulikult võiks, kuid nagu ikka otsustavad poliitilised valikud. Seekord tegi paari aasta tagune koalitsioon sellise otsuse. Tuleb võtta, mis antakse. Samamoodi on poliitiline valik see, kust jookseb piir omavalitsuse poolse panuse osas. Kuid igas mängus on nii, et ükskõik mis valikuid tehes tuleb väljakul näha ka suurt pilti, mitte pimesi rünnakule tormata.