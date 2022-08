MÄLESTAME ⟩ On laulud kõik lauldud ja räägitud jutud...

Kui me elasime üksteise lähedal, jooksis Riida peaaegu igal õhtul mulle külla ja me vestlesime tunde: küll oma lastest, giiditööst ja muudest asjadest. Meie vestlused kestsid mitmeid tunde ning hiljem, kui me olime kaugemal, siis helistasime igal õhtul.