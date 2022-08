INTERVJUU JA GALERII ⟩ Mati Vendel: metsavendluse teema on tõlgendamise küsimus

Miks see metsavendlus on siiamaani nii valus teema, millest heal meelel ei räägita? Ja kui tuleb jutuks, siis ilmtingimata on ühed tulised pooldajad ja teised sama tulised vastased?

Ma ütlen, et see on tõlgendamise küsimus. Paljud on selles suhtes kriitilised, aga Baltikumi mastaabis on Läti ja Leedu tunnistanud kommunistliku partei kuritegelikuks, ainsana ei ole seda teinud Eesti.