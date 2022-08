JUHTKIRI ⟩ Kallinev koolitoit

Kasvueas lapsed vajavad tervislikku ja tasakaalustatud koolitoitu. Seda enam, et kõik neist oma kodus seda saada ei pruugi. Olgu põhjuseks siis pere rahanappus või teistsugused söögieelistused.

Suur osa toormest aga, millest tervislikku toitu teha, on vähem tervislikuga võrreldes kallis. Hinnad aga kerkivad kui pärmi peal. Kümnete protsentide suurune hinnatõus vähem kui aastaga on fakt, ent kardetavasti asi sellega ei piirdu.

Muuta laste koolilõuna taas tasuliseks – see oleks peredele suur hoop. Seda enam, et paljud vanemad peavad juba niigi maksma lasteaiatoidu eest. Kas, millal ja kui palju lisaraha riigi kaukast õppurite toitmiseks tulemas on, ei oska praegu siinpool Suurt väina aga vist keegi öelda.