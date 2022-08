Kahtla kool võib tulevikus kolida Laimjalga

Saaremaa valla abivallavanem Koit Voojärv ütles, et Kahtla lasteaed-algkool on maakonna kõige kehvemas seisus kool. "Ma ei ütle, et sõja ajal pole kusagil hullemaid tingimusi, aga Kahtla kooli olukord on täna väga kehv," rääkis abivallavanem eile Tagavere seltsimajas peetud osavalla- ja kogukonnakogude juhtide ümarlaual. "Kui on valida, kas anda raha külamajade kordategemiseks või Kahtla kooli lastele, siis loomulikult on need Kahtla lapsed," lisas ta.