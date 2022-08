Põud Saksamaal ⟩ Kas riik jääb ilma joogiveeta?

Varasemad ilmamõõtmised on näidanud, et reeglina on päikeselisi päevi Saksamaal suhteliselt vähe. Seepärast on sakslastel tavaks suvepuhkuste ajal siirduda kuskile mere äärde päikese kätte. Statistika näitab, et puhkajaid on piisavalt ka sel suvel. Erinevus on vaid, et tänavu siirduvad sakslased mere äärde selleks, et pääseda sisemaal valitseva erakordse kuumuse eest. Selle aasta Euroopa suve iseloomustavad rekordiliselt kõrged temperatuurid ja enneolematu põud.