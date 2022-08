Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppeli sõnul on vöötrada maha märgitud õigele kohale. Veidra vaate annab asjale see, et Linnamajanduse lund lükkav tehnika mahuks ka väravast läbi, kuid hetkel on vöötraja vastas puu ning seda maha võtta ei soovitud.