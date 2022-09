Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

„On suur rõõm näha, et meil on palju hakkajaid kohaliku elu eestvedajad, kellele kodukoha arengud on südameasjaks,“ sõnas riigihalduse minister Riina Solman. „Eestimaa erinevates nurkades saavad tänu sellele ellu kutsutud paljud vahvad ettevõtmised. Näiteks korraldatakse Saaremaa eri kihelkondades „tansiöhtaid“, Ida-Virumaal on koostamisel Illuka mõisakooli aabits, Järvamaal lavastatud 100 osalisega kogukonna muusikal Albu mõisa hariduselust ja palju-palju muud,“ tõi Solman välja.