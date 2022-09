ÜLESKUTSE ⟩ Tule velomatkale Tagalahe maalilistel kallastel!

Marsruut on Undva-Kehila-Abula-Pidula-Veere-Undva (ca 50km).

"Velomatkal võivad osaleda kõik inimesed sõltumata vanusest või soost. Kuna matk on suhteliselt lühike ja peatusi palju, sobib see ka teismeeas lastele. Matka orienteeruv lõpp on kl 16-17 Undvas, kus saab soovi korral ka keha kinnitada,” ütles matkajuht Usin.