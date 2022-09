Saaremaa valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Tenno ütles, et nemadki on küsinud kohalikelt hooldekodudelt tagasisidet hinnatõusu osas.

"Selle põhjal võime öelda, et eelarved on alles koostamisel, hinnatõus on küll planeeritud seoses elukalliduse tõusuga, kuid lõplik tõus on selgumas," sõnas Tenno.