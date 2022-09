“Ametlikult ülikooli poolt määratud kohustuslikul praktikal on ainult viienda kursuse lõpetanud arstitudengid,” selgitas üks 4. kursuse üliõpilastest, Saaremaalt pärit Johannes Rooso .

Kolmanda kursuse lõpetanud tudengid saavad töötada abiõena ja 4. kursuse lõpetanud abiarstina. Rooso sõnul käivad kolmanda ja neljanda kursuse tudengid koolivälisel ajal haiglates just selleks, et kogemusi saada, kuna otseselt praktikana see aeg arvesse ei lähe.