LUGEJA KIRI ⟩ Punamonumendist Kaarma kalmistul

Punamonument. Pilt on illustratiivne.

Kaarma kalmistul seisab punamonument sõjas hukkunutele. Aastaid tagasi Kaarma koolis õpetajana töötades püüdsin selgitada, kes selles hauas puhkavad. Sõjakomissariaadist sain teada, et need olid korpuse mehed Lõuna-Eestist. Mitu neid oli, ma enam ei tea. Ma ei tea aga, et Kaarmal lahinguid toimunud oleks. Ehk leidub neid, kes teavad?