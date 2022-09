"18 kooli ja lasteaeda viies maakonnas said selleks õppeaastaks mahemett, et külmale sügishooajale vastu minna maitsva ja turgutava meega, mis on olnud hea kaaslane külmetuse korral meie esivanematele juba sajandeid,“ ütles Riin Liht MTÜst Eesti Mahemesinikud. Koolidele ja lasteaedadele annavad mahemett kaheksa mahemesinikku.