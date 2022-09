SAARTE HÄÄL TAANIS ⟩ Taaskohtumisi Bornholmil saatsid rõõmupisarad

Lennukiga Bornholmile lennanud 67-liikmelisest seltskonnast nii mõnelegi olid vastu tulnud selle pere liikmed, kus nad vahetusõpilasena 30 aastat tagasi elasid. “Väga lahe,” kirjeldas perega kohtumist Renna Nelis, üks kaheksast kunagisest vahetusõpilasest. Bornholmi poole lennates tunnistas ta, et väike pabin on ikka sees. Taani keel on aastate jooksul rooste läinud. Kärlalt pärit Nelisel on keelega siiski lihtsam, sest tema läks suuresti just Bornholmil elatud aasta mõjul ülikooli skandinavistikat õppima.