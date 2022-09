90NDAD ⟩ Kuressaare moodsa toitlustusäri lätetel: Restoran Eden

1993. aastal alustas tollases Kuressaare sanatooriumis tööd restoran Kuurort. Sanatooriumi toitlustamine oli antud rendilepinguga firmale AS Kastani, mis pidi teenindama nii Soome ravituriste kui ka kohalikku rahvast. Tollast äri korraldanud AS Kastani üks omanikke Aarne Mustis tõdeb, et Kuurordi tantsuõhtud erinevate ansamblitega, eriti laulja Mati Nuudega olid nii kuumad, et paljud soovijad lihtsalt ei pääsenud restorani sisse.