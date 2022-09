Kihelkonna kirik tähistab nimepäeva

27 aastat on ilma pausideta toimunud Kihelkonna kirikumuusikapäevad, millele pani aluse kiriku ajaloolise oreli restaureerimise idee. Orel sai nelja aasta eest korda, aga muusikafestivaliga oleme otsustanud ikka jätkata. Viimastel aastatel on meile nõu ja jõuga abiks olnud Mustjala festivali korraldaja Aare Tammesalu ning oleme talle ääretult tänulikud.

Pühapäevane kava on siis järgmine: alates kella 9-st on oodatud abikäed rahvamajja võileibu tegema ja sinna saab tuua ka loteriivõite. Kell 11 on kirikus jumalateenistus, kus lisaks külalistele laulavad ka koguduse naiskoor ja ansambel Collecta. Seejärel suundume rahvamajja kohvilauda, kus tervitussõnad on lubanud öelda abivallavanem Koit Voojärv ning saame ka loteriivõidud välja loosida.