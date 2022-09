JUHTKIRI ⟩ Keerulised seadused või rehepapi tegemine?

Arve vaadates kipub jääma mulje, et ehitamisel vaadatakse vajalike lubade hankimisele tihti läbi sõrmede või proovitakse võimalikult lihtsalt hakkama saada. Loomulikult võib tegu olla inimeste teadmatusega, aga ka planeerimis- ja ehitusalase seadusandluse keerukusega. Seda võivad kinnitada paljud, kes on pidanud mõnda planeeringuks või ehitamiseks vajalikku luba taotlema. Protsess on ajakulukas ja väga mitmetahuline. Inimene ei taha bürokraatialabürindis seigelda. Lihtsam tundub ehitis püsti panna ning vajadusel pärast klaarida.