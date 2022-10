ON MIDA OODATA ⟩ Urmo Aava tuleb üle 20 aasta Saaremaa ralli starti

Sotsiaalmeedias on rallifännid sest saati, kui Saaremaa rallile registreerunute nimekiri avalikuks tuli ja seal nr 69 teiste vahelt puudu oli, spekuleerinud, kes selle all starti võiks tulla. Kuna 69 all sõidab autoralli maailmameistrivõistlustel Kalle Rovanperä, on arvatud, et äkki ralli korraldajad teevad üllatuse ning stardis võib näha Kallet isiklikult. Urmo Aava on neid spekulatsioone tuttavatelt kuulnud, aga sotsiaalmeedias arutelusid isiklikult näinud pole.

„Ma arvan, et seal oli Gabrielilt mitu vimpkat – ühtepidi tekitadagi natuke sellist segadust ja teisest küljest, kes Gabrieli tunneb, see teab, et eks ta minuga tegi seal ka vimpkat,“ kõneles Aava. „69-st saavad inimesed erinevalt aru – suund on sel üht- ja teistpidi,“ märkis ta. Rallimeeste puhul võiks mõelda, et lõpetada võib võistluse kas ratastel või katusel. „Meie oleme ikka plaaninud niimoodi, et meie tagumik vaatab maapoole,“ nentis ta.

Siim Kallase modifitseeritud auto

Stardis on Aava ja Siitan Subaru Impresa STI-ga. Auto on Aava sõnul Lõuna-Eesti meeste poolt modifitseeritud. Tegemist on rallisõitja Vallo Nuuteri autoga ning tiimi juhib omakorda sellise toreda nimega mees nagu Siim Kallas. Tegemist pole siiski tuntud poliitiku, vaid tema nimekaimuga.

Kas auto saab Urmo Ava kasutusse vaid Saaremaa ralliks või edaspidigi, mees veel ütlema ei tõtta. „Praegu on see selleks ralliks ja siis vaatame edasi,“ nentis ta. „Pikki plaane me praegu ei sea, peamine on, et me jõuaks Saaremaale ja meil oleks tore.“

Aava arvates ongi Saaremaale tore võistlema tulla, sest see on niivõrd pikkade traditsioonidega ralli, seda on läbi aastate suure kirega korraldatud ning see on saare jaoks ääretult oluline.