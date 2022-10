MAAILM ⟩ Kas peaksid jääma või lahkuma, president Joe?

Ajakirjanik Katelyn Caralle’i arvates oli vaatepilt Joe Bidenist , kes taas kord ei suutnud lavalt lahkumisteed leida, üpris kohutav ja kurb. Mõned lehelugejad kirjutasid aga kommentaariumis, et sellise presidendiga ei tohiks Ameerika mõeldagi sõja peale Venemaa või Hiinaga. Nad tegid ettepaneku, et Biden teeks ise sellele lõpu ja paneks ameti maha.

20. novembril 80-aastaseks saav president sattus taas avalikkuse tähelepanu alla 21. septembri õhtul, kui paljudele kõrvaltvaatajatele jäi mulje, et ta kaotas pärast konverentsil esinemist lavalt lahkudes ruumitaju. See juhtus üleilmse fondi The Global Fund korraldatud konverentsil, mis oli pühendatud võitlusele HIV-i, tuberkuloosi ja malaaria levikuga.