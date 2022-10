Vallavalitsus on avaldanud kultuuri- ja rahvamajade juhtimise kaasajastamise kava. Selle sisuks on Orissaare kultuurimaja ja 15 rahvamaja ühendava üksuse Saaremaa Kultuur loomine ning rahvamajade töö ümberkorraldamine nii, et edaspidi suunab üks kultuurijuht ühe maja asemel kahe maja tegevust. Sarnaseid näiteid on ka mujal Eestis.