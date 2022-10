Võrkpallis mängivad liigatasemel vaid naised

Kristi Põld ütles, et seitsme naiskonnaga turniiril on möödunud hooajal pronksiga lõpetanud saarlannade eesmärgiks kindlasti medal. Samas tõdes ta, et liiga tase on läinud kõrgemaks, kuna lisandunud on mitmeid varem meistriliiga tasemel mänginuid.