"Tegemist on ühe huvitava looga," ütles Leisi kooli direktor Helle Kahm Kadi raadio "Keskpäeva" saates. "Kõigis asjades on killuke lootust ja suhteid, mis arenevad, ja nii on Leisi koolis täna viis õpilast, kes on Ukrainast pärit. Meie köögis töötab aga Jana, kes on samuti sõjapõgenik."