Turniiri peakorraldaja, Fotografiska restorani peakokk saarlane Peeter Pihel meenutab, et 2011. aastal, kui turniir esmakordselt toimus, osales sellel poole vähem meeskondi, samas juba turniiri teisel toimumise aastal oli huvi nii suur, et sellest ajast peale on turniiril osalemas 16 erinevat restoranide ja kokkade meeskonda.