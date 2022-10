Vallamajad saavad liftid ja päikesepaneelid

Saaremaa abivallavanem Kaarel Tang ütles, et vallavalitsus viis läbi Tallinna tn 10 ja Marientali tee 27 hoonete projekteerimishanked, et parandada majade ligipääsetavust ja energiaklassi. See, kui palju lifte ja päikesepaneele tuleb, selgub projekteerimise käigus. Samuti pole veel selge tööde maksumus ja rahalised katteallikad.