Iivo Miil paneb poole sajandi pikkusele artistikarjäärile punkti

"Oktoobrist on minu viiekümne aasta pikkune karjäär läbi," kinnitas Miil, kes mõlgutas loobumismõtteid juba paar aastat tagasi, kui algas koroonapandeemia. "Esinemised kukkusid ära ja oli kindel mõte, et lõpetan. Paraku ei leidnud ma sel hetkel tehnikale ostjat. Siis tuli jälle pakkumisi ja mõtlesin, et teen nii kaua, kuni kutsutakse," rääkis ta.