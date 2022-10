„Minu koostöö Mairega on olnud hea ja usalduslik, mistõttu on mul tema tagasiastumisest kahju. Kuna tervis on inimesele kõige tähtsam, siis mõistan Maire otsust. Loodan, et Mairet ootavad ees uued ja põnevad väljakutsed ning ehk puutume tööalaselt edaspidigi kokku," ütles vallavanem Mikk Tuisk.