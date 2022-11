Saaremaa kodutütred pidasid sünnipäeva

Saaremaa kodutütred on 25 aasta jooksul kasvanud 332 liikmega organisatsiooniks, üle Saaremaa tegutseb 16 rühma. Välja on kujunenud oma traditsioonilised üritused ja meie kodutütred esindavad Saaremaad edukalt üleriigilistel sündmustel. Saaremaa KT ringkonnal on 19 rühmajuhendajat, kellest seitse kuulub ka naiskodukaitse ridadesse. Lisaks on veel 22 toetajaliiget. Kõigi vabatahtlik panus on Saaremaa kodutütarde organisatsioonile väga oluline.

Kodutütarde missioon on pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu. Saaremaa kodutütred väärtustavad vabatahtlikkust. Tänu meie vabatahtlikele juhendajatele ja toetajaliikmetele on meie noored aktiivsed, teotahtelised ja rõõmsameelsed. Kodutütred osalevad laagrites ja matkadel, käivad esinemas nii laulu kui ka tantsuga ning on toonud erinevatelt võistlustelt medaleid ja kiituskirju.

Täname südamest kõiki endisi ja praegusi juhendajaid ning toetajaliikmeid – teie panus on olnud mõõtmatu!

Saaremaa kodutütarde sünnipäevapeol ütles kodutütarde peavanem Ave Proos, et just Saaremaa ringkond on üks tugevamaid ja jätkusuutlikumaid. Saaremaa KT algusaegu ja organisatsiooni tugevuse kasvamist meenutati sünnipäeval heldimuse ja heade sõnadega. Tänukirju jagati paljudele tublidele kodutütardele ja juhendajatele. Peavanema tänukirja said Katriin Kasela, Marie Köster, Jane Süld, Anu Põld, Piia Teern ja Ursula Jakobson. Ringkonnavanema tänukirja pälvisid Eveli Ait, Triinu-Liis Torri, Katrin Kommel, Kai Reinart, Aire Kurs, Kaur Aaso, Kaupo Kongas, Annika Jürviste, Reena Ley, Andrei Tšernobrovkin ja Katrin Lindmäe.

Kaitseliidu Saaremaa maleva noorteinstruktor Ingrid Paiste jagas Teemante kõige kauem tegutsenud noortejuhtidele. Teemandi said Merle Kivi, Elve Rozenkron, Tiia Kütt, Tiina Niit ja Lii Vanem. Kõrgeima võimaliku tunnustuse, Kodutütarde kuldsõlega teeneteristi sai pikaajaline rühmajuhendaja Elve Rozenkron. Samaväärse tunnustuse pälvisid kevadel Merle Kivi ja Lii Vanem.