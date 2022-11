MUHU UUDISSED ⟩ Viirakülast oo kangeid tüdrikumi tuln

Ei neh! Muhulased tegavad ikka ilma just igaspuol. Kui sa ikka kuulad ja vuatad! Näedsa, Viirakülast Reinu Ülle, tulisema kange naene neh, nõnna kut üks Muhu verd tüdrik ju ikka oln oo, sai nüid Tartu linnas muaülikuoli rekturiks! Ikka aruarva oo nõuke juhus, et nii kõrge ammet tükkis naesterahvale usaldatse. Muaülikuolis masu küll alles teene kord nõuke juhus. Neh, mis sa oskad kosta. Sitkust ning jõudu soole Ülle! Ja pitka mielt ja kannatust. Nõuksi asju lähäb nii tähtsas ammetis kohe kindla piale taris. Usu mind, so ema sii Muhu suare pial ja isa sial pilvepiiris võivad ja suavad uhked olla.