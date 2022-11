LUGEJA KIRI ⟩ Monument langenutele

Hauda tähistab kunstnik Edgar Viiese loodud naiseskulptuur. See dolomiitmonument "Naine võidupärjaga" on II maailmasõja mälestusmärkidest üks emotsionaalsemalt mõjuvaid skulptuure. Mul on hea meel, et Saaremaa vallavalitsus seda monumenti säilitamisväärseks peab.