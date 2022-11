MAAILM ⟩ Kus asub maailma kõige kitsam tänav?

Tänava laius kõigub vahemikus 31 kuni 50 cm. See rajati 1727. aastal pärast tulekahju, mis hävitas pea kogu linna. Linnakaartidele ilmus Spreuerhofstraße esimest korda alles 1820. aastatel.

Tegelikult on see majadevaheline läbikäik, mis on aga linnaregistrisse kantud tänavana.