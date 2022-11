TIKSUB TALVISEMAKS ⟩ Algaval nädalal jõuab kohale talviselt külm õhumass

Esmaspäeval on Baltimaade ja Soome kohal kõrgrõhuala, kuid loode poolt lisandub niiksust ja nii on pilvisem, kuid sajuta. Tuul on nõrk ja pöördub vähehaaval põhjakaarest lõunakaarde. Õhutemperatuur langeb öösel -2..+3, rannikul kohati kuni +7 kraadini, päeval on 2..7°C.