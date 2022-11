Vanim häälikkirjatekst osutus loitsuks täide vastu

Elevandiluust kammile graveeritud tekst on kaanani keeles. Selles keeles hakati esimesena kasutama kirjasüsteemina häälikkirja. Häälikkiri põhineb tähestikul ja just kaanani tähestik olevat vanim. Sellest on näiteks välja kasvanud ladina tähestik, mis omakorda on olnud aluseks tänapäeva maailma enam kui 500 tähestiku tekkele.