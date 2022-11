Saaremaa offroad-mehed aitavad hangest välja

Maanus Torri loodud Facebooki grupist "4x4 ABI Saaremaa" leiab mitmeid kontakte, kuhu helistada, kui on vaja abi lumehangest väljasaamiseks. Tema sõnul on põhilised abistajad Rainer Raaper, Tanel Õun, Rait Mändla ja Rauno Lahi. "On ka mitmeid teisi, aga nemad on hetkel kõige aktiivsemad. Kellele sündmus kõige lähemal, see läheb appi," lisas ta.