JUHTKIRI ⟩ Suure kisa vaikne lõpp

Saare- ja Muhumaa osas on teisaldatavate monumentide nimekiri mõistlik. Ära tuleb viia need suvalised sambad, millel pole hauatähise ülesannet, ja enamik hauatähiseid asendada neutraalsetega. Monumendid, millel kunstilist väärtust, jäävad paika. Tehumardi monumendil teksti asendamine on igati mõistlik kompromiss.

Kindlasti hakkab otsuse kohta kostma kriitikat ja süüdistusi. Saarte Häälele on näiteks öeldud, et Tehumardi mälestusmärki tahetakse säilitada kommertslikel eesmärkidel.

Saaremaa vallavalitsus on õnneks loobunud ka plaanist monumendid killustikuks lõhkuda ja pooldavad pigem nende muuseumidesse andmist. Vägisi tuleb meelde paralleel, et meisli ja kirkaga tormati monumentide kallale ka 80 aastat tagasi. Tormasid need, kelle moodi me olla ei taha.