Aasta noortetreener on võimlemistreener Marjana Tõnisson

Marjana on võimlemisklubi Pärl võistlusrühmade Aurora ja Meliora treener. Tegemist on sihi- ja meelekindla ning eesmärkidele pühendunud naisega. Ta soovib, et igast treeningust saaks laps rohkem, kui vaid füüsilist koormust ja treenitust. Treeningud peaksid tüdrukuile õpetama korda, viisakust, pühendumist ja tiimitööd.

Peagi on Marjanal täitumas 7 treeneri aasta ning oma suure kire ja pühendumisega treeneri töösse on ta võitnud laste ja nende vanemate usalduse. Tema väikesed võimlejad on noppinud vabariigilistelt võistlustelt laureaaditiitleid ja säravaid medaleid. Ta on aidanud läbi viia võimlemislaagreid, töötube ja kutsunud Saaremaale tippkoreograafe lapsi õpetama.