Repliik ⟩ Lossi ees kaevamine oleks liiga kulukas ettevõtmine

Mälestusmärk on ammu likvideeritud ja me ei tea täpselt kuhu kirstud lammutatud hoones paigutati. Lossi ees tuleb teha mahukad kaevetööd, leitud müürid kaardistada jne. See on üsna kulukas ettevõtmine. Ilmselt võiks seda raha kuidagi otstarbekamalt kasutada.